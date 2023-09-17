حالة الطقس غدا.. حار على القاهرة الكبرى ونشاط للرياح وشبورة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، غدا، يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنّه يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات الليل.

شبورة مائية صباحا

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومدن القناة ووسط سيناء.

ونوهت بأنّ الرياح تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وفيما يلي درجات الحرارة غدًا على أنحاء الجمهورية فإنّها جاءت كالتالي:

درجات الحرارة غدا الاثنين

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 31 والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 37 والصغرى 28 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 28 درجة.