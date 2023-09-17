خبير: قرارات السيسي جاءت في وقتها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين

قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، إن القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لبني سويف أمس السبت، تستحق التقدير، وجاءت في وقتها، كمساعدة في مجابهة الاتجاهات التضخمية، ومحاربة تراجع مستوى المعيشة، لفئات كثيرة من المصريين.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، أن هذا يأتي نتيجة لاستمرار موجات التضخم لأسباب داخلية، أو لأسباب خاصة بالظروف الدولية الخارجية، والأزمات الاقتصادية، حيث تأتي هذه القرارات في إطار مكافحة الغلاء، ودعم الفئات الفقيرة والمشمولة بنظام «تكافل وكرامة».

القرارات جاءت للحفاظ على مستوى معيشة المواطنين

وأشار «البنا» إلى أن هذه خطوة رئيسية في المحافظة على مستوى معيشة الفئة المشمولة ضمن برنامج «تكافل وكرامة»، بهدف المحافظة على مستوى معيشتهم، من خلال زيادة الأعداد المستفيدة من هذا البرنامج، وأيضاً رفع مستوى ما يقدم من دعم نقدي لهم.

كما تهدف القرارات الرئاسية إلى تحسين معيشة أصحاب الدخول الثابتة من الموظفين، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور والدخل لهذه الفئات، خصوصاً فئة الدرجة السادسة، التي تأتي في نهاية سلم الدرجات الوظيفية الحكومية والجهات التابعة للدولة.

وأكد على أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4 آلاف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة خطوة أساسية، ويأتي تماشياً مع حرص الحكومة على المحافظة على مستوى المعيشة، ومكافحة الغلاء، والمحافظة على مستوى الدخل.

وأعتبر أن رفع حد الاعفاء الضريبي، بنسبة 25%، ليصبح 45 ألف جنيه، بدلاً من 36 ألف جنيه سنويا، هو في حد ذاته إضافة للدخل النقدي، ومن ثم يساعد هذه الفئات للمحافظة على مستوى المعيشة، وعلى دخلهم الحقيقي.

رفع حد الاعفاء الضريبي يعني زيادة في الدخل

كما أن رفع حد الاعفاء يعني بشكل مباشر زيادة في الدخل أو الأجور والمرتبات لهذه الفئات، ولكافة فئات العاملين بالدولة وهي خطوة مهمة جداً اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة وفقاً لتوجيهات الرئيس.