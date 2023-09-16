عضو القومي للأجور: 4 ملايين مستفيد من قرار الرئيس برفع الحد الأدنى

أشاد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، بقرارات الرئيس السيسي اليوم ببني سويف، معقبًا: «هذه القرارات أثلجت قلوب المواطنين وشملت شريحة كبيرة من المصريين».

قرارات الرئيس السيسي

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن عدد المستفيدين من قرارات الرئيس السيسي اليوم نحو 5 ملايين أسرة من مشروع تكافل وكرامة، و11 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، بإجمالي يصل 16 مليون مواطن.

القطاع الخاص

وتابع: قرارات الرئيس السيسي اليوم شملت العديد من الفئات، كما أنه لم ينس المزارعين، من خلال إيقاف تسديد الفوائد لنهاية 2024.

رقابة قوية على الأسواق

وشدد البدوي، على أهمية وجود رقابة قوية على الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار حتى يشعر المواطن بقرارات الرئيس السيسي، بالإضافة إلى توطين الصناعات للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وأشار مجدي البدوي، إلى أن عدد المستفيدين من ارتفاع الحد الأدنى للأجور نحو 4.5 مليون مواطن، موضحًا أن موعد تطبيق قرارات الرئيس السيسي بشأن رفع الأجور من المنتظر أن يعلن عنه وزير المالية خلال ساعات.