إسعاد يونس ومحمد هنيدي وأحمد العوضي.. النجوم يستعدون لموسم سينمائي جديد

بعد النجاح الذي حققته الأفلام المصرية التي تمّ طرحها خلال موسم صيف 2023، يواصل عدد من صناع السينما تصوير مجموعة جديدة وكبيرة من الأفلام السينمائية المقرر عرضها في العام الجديد لتقديم موسم سينمائي قوي، وتضم الأفلام مجموعة من أبرز النجوم ما بين محمد هنيدي، وإسعاد يونس، وأحمد داود، وياسمين رئيس بالإضافة إلى أحمد العوضي وغيرهم العشرات.

يستأنف الفنان محمد هنيدي تصوير مشاهد فيلمه «الجواهرجي» الذي يجمعه بالفنانة منى زكي، والذي يحمل توقيع المخرج إسلام خيري، ومن المقرر أن يتمّ عرضه في العام الجديد؟

وفي الوقت نفسه تتابع الفنانة إسعاد يونس تصوير فيلم «عصابة عظيمة» للمخرج وائل إحسان، ويجمع الفيلم عددا من الأبطال من بينهم كريم عفيفي، محمد ثروت ورنا رئيس بالإضافة إلى الفنان محمد محمود.

ياسمين رئيس تبحث عن فستان زفاف في «الفستان الأبيض».. وأحمد داود يشارك في بطولة «قاعة الأوركيد»

بينما انضم الفنان أحمد داود إلى فريق عمل فيلم «قاعة الأوركيد» من تأليف وإخراج هبة يسري، وذلك بعد نجاح فيلم الرعب «يوم 13» الذي عرض في موسم عيد الفطر السينمائي.

وتتابع الفنانة ياسمين رئيس تصوير مشاهد فيلمها «الفستان الأبيض» إخراج جيلان عوف، وتدور أحداث الفيلم حول فتاة يتعرض فستان زفافها للتلف في نفس يوم الزفاف، لتخوض رحلة للبحث عن فستان آخر.

خالد يوسف يعود للسينما بـ«الإسكندراني».. وهالة صدقي تبدأ «كتف قانوني»

ويعود المخرج خالد يوسف إلى السينما بعد غياب من خلال فيلم «الإسكندراني» عن نص للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي بجانب عدد من النجوم من بينهم: زينة، وحسين فهمي وبيومي فؤاد.

بينما يستعد فريق عمل فيلم «كتف قانوني» للمخرج سامح عبد العزيز إلى بدء التصوير خلال الفترة المقبلة، وهو الفيلم الذي يجمع في بطولته مجموعة كبيرة من الأبطال: هالة صدقي، دينا، سيد رجب، شيرين رضا، عمرو عبدالجليل ومحمد رضوان.