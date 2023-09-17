مصطفى جاد يصدر كتاب «النبات في التراث الشعبي» عن معهد الشارقة

صدر عن معهد الشارقة للتراث، ضمن سلسلة التراث الشعبي العربي، كتاب النبات في التراث الشعبي العربي للدكتور مصطفى جاد، العميد السابق لـ المعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون.

وجاء على ظهر غلاف الكتاب: يحتل موضوع النبات في إطار بحث التراث الشعبي العربي مكانة متشعبة أشبه بالشجرة الكبرى إذ نجده حاضرا في أمثالنا وأحاجينا وحكايتنا الشعبية وحاضرا بقوة في معتقداتنا ومعارفنا الشعبية التي تحفل بممارسات علاجية وسحرية، فضلا عن المعارف الكثيرة المرتبطة بالزراعة.

ويتصدر النبات عاداتنا الشعبية عن مواسم حصاد وعادات طعام وعادات دورة الحياة ويطل بتنويعاته وألوانه في فنوننا التشكيلية الشعبية كالرسومات والزخارف وأدوات الزينة ويدخل في الكثير من حرفنا الشعبية في مراحلها المختلفة.

أعمال مصطفى جاد

صدر للدكتور مصطفى جاد العديد من الإصدارات منها «الحيوان في التراث الشعبي العربي»، و«أطلس دراسات التراث الشعبي»، و«المأثور الشعبي والطفل: قائمة ببليوجرافية مشروحة» فضلا عن الدراسات المنشورة في الدوريات العربية والأجنبية في مجال التراث الشعبي.

حاز العديد من الجوائز من بينها، الجائزة العربية للتراث الثقافي غير المادي، الأليكسو، جائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، شهادات تقدير ودروع من العديد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.