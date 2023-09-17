فيلم «البعبع» يتفوق على «شمس» في إيرادات أمس بدور العرض

استطاع الفنان أمير كرارة، أن يتفوق بفيلمه «البعبع» على فيلم «شمس»، أمس بدور العرض .

إيرادات الأفلام أمس بدور العرض

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن فيلم «البعبع» حقق أمس 3 آلاف و963 جنيه، بينما حقق فيلم «شمس» أمس 3 آلاف و742 جنيهًا.

أحداث فيلم البعبع

وتدور أحداث فيلم البعبع في إطار تشويقي اجتماعي، ويجمع الفيلم في بطولته كلا من أمير كرارة، ياسمين صبري، ومحمد أنور، ومحمد عبدالرحمن، وباسم سمرة، وإنعام سالوسة، ورحاب الجمل، ومحمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، والعمل من تأليف إيهاب بليبل.

أحداث فيلم شمس

فيلم شمس وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي تشويقي حول «خالد» الذي يستيقظ ويجد نفسه في فندق غامض، ليكتشف أن السر مرتبط بحبيبته القديمة شمس، ويواجه الكثير من المصاعب في أثناء رحلة البحث عنها.

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم عمرو عبد الجليل، خالد الصاوي، محمود عبد المغني، علاء مرسي، أحمد بدير، وهدى الأتربي، ومن إخراج معوض إسماعيل.