البورصة المصرية تغلق على مكاسب سوقية 12 مليار جنيه وقمة تاريخية جديدة

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي لتواصل تحقيق مستويات تاريخية، وسط مكاسب سوقية بلغت 12 مليار جنيه، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.66%، في ختام التعاملات ليغلق عند مستوى 19668.82 نقطة.

البورصة المصرية اليوم.. «إيجي إكس70» يرتفع 0.9%

وترصد، الوطن، أداء البورصة المصرية بنهاية تعاملات أولى جلسات الأسبوع في السطور التالية:

وارتفع مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.4%، ليغلق عند مستوى 3854.39 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية اليوم.

البورصة المصرية اليوم.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.58%

وأظهرت أخبار البورصة المصرية اليوم، صعود مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.58% في ختام التعاملات مغلقًا عند مستوى 5682.36 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية اليوم نحو 2 مليار جنيه، من خلال التداول على 834.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 77.898 ألف صفقة، فيما سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب 12 مليار جنيه، مغلقًا عند مستوى 1.326 مليار جنيه في ختام تعاملات الجلسة.