بعد تراجعات أمس.. استقرار أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

تواصل أسعار الذهب استقرارها في منتصف تعاملات اليوم الأحد، داخل كافة محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، عند نفس مستوياتها عند بداية التعاملات الصباحية، وذلك بعد أن سجلت تراجعات أمس السبت، بقيمة وصلت إلى 10 جنيهات في الجرام، وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت البيانات أن سعر جرام الذهب، عيار 21، الأكثر مبيعاً، سجل 2180 جنيهاً، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، اليوم الأحد، 2491 جنيهاً، كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18، في محلات الصاغة، 1869 جنيهاً.

أسعار الذهب في مصر

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الأحد، 1453 جنيهاً للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 12، فقد وصل في منتصف تعاملات اليوم، إلى 1246 جنيهاً.

وبلغ سعر جنيه الذهب، في محلات الصاغة منتصف التعاملات اليوم، 17440 جنيهاً، فيما سجل سعر الأونصة 77483 جنيهاً.