بعد مرور نحو أسبوع على ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية، خلال مؤتمر للدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، حيث جاءت نسبة النجاح 52.38 %، والقسم الأدبي 46.63%، والقسم العلمى 59.34 %، ونستعرض فيما يلي توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بأسيوط بنات.

تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بأسيوط بنات

حول توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بأسيوط (بنات)، فإنه من المتوقع أن تكون بمجموع 560 درجة وذلك بنسبة 88%، بزيادة قد تتجاوز 2%، ويرجع ذلك لوجود ما يُقارب 12 ألف طالبة وطالبة ناجحين أكثر من العام الماضي.

ويشار إلى أنَه تم تفعيل منظومة التظلمات الإلكترونية لنتيجة الثانوية الأزهرية 2023 بكافة الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وحددت المنظومة آلية التظلم على الدرجات وهي كالتالي:

- يقدم الطالب الطعن بالمنطقة.

- ويدفع الرسوم المقررة.

- يطلع على ورقة إجابته ونموذج إجابة المادة المتظلم فيها.

- ويبدي ملاحظاته.

- ثم تظهر النتيجة إلكترونيا على بوابة الأزهر بعد خمسة عشر يوما من تقديم التظلم.

قيمة رسوم الطعن على المادة

تبلغ قيمة رسوم الطعن على المادة الواحدة 100 جنيه، وتعلن نتيجة الطعون على بوابة الأزهر ويحق للطالب استرداد الرسوم التي دفعها في حال تعديل الدرجات لصالحه.

وشددت الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية على أنّه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد من يثبت أنه أخطأ في حق أي طالب.