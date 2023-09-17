سيدة: أمي كانت تفطر رمضان لمرضها ولا تخرج الفدية.. وأمين الفتوى يرد

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال سيدة منهارة من البكاء، مفاده إن والدتها كانت في عمر 80 سنة واستمرت 12 سنة تفطر في رمضان، لمرضها الشديد، وكانت لا تخرج فدية الصوم، وكانت تعطيها لأولادها حتى وفاتها في سن 90 سنة، فأولادها يريدون إخراج الفدية عنها، هل يجوز أن يدفعها عنها أولادها الفقراء أم فاعل خير؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «أولا أولادها فقراء جدا، وكانت لا تخرج الفدية، وكانت تعطيها لأولادها، وهي بالتالي أخرجت الفدية، لأنها أخرجتها لأولادها، وهذا ما فعله سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع من وقع على امرأته في نهار رمضان، وأعطى الكفارة لأهله».

عذر السيدة في عدم الصوم

وتابع: «السيدة كانت طاعنة في السن، وكانت تفطر لعذر المرض، ومن ثم لا يوجد عليها قضاء، هي كانت تطعم أولادها الفقراء وبالتالي، هذا يجزى عن إخراج الفدية».