غادر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، روسيا مستقلاً قطاره الفاخر المثير للجدل، حيث اختتم رحلته التي استمرت عدة أيام.

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تقارب يثير مخاوف الغرب.. كيم أون يغادر روسيا على متن القطار المصفح».

وشملت آخر ساعات الزيارة جولة في الشرق الأقصى الروسي ومتحف بريمورسكي المائي في مدينة فلاديفوستوك برفقة حاكم إقليم بريمورسكي، أوليغ كوجيمياكو، والسفير الروسي في كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا.

الزيارة التي شابها غموض كبير تعد أول رحلة خارجية لرئيس كوريا الشمالية منذ بداية جائحة كورونا، وشملت بطبيعة الحال محادثات مع كبار القادة الروس.

وبحث مع شويجو وزير الدفاع الروسي تعزيز التعاون العسكري الثنائي بين البلدين، وناقش مع الرئيس بوتين المسائلَ العسكريةَ والحرب في أوكرانيا وسبل تعميق التعاون بين البلدين.

وتفقد كيم أون مصنع طائرات عسكرية فضلا عن القاذفات الاستراتيجية الروسية حيث أعطى نظرة عن قرب على صواريخ كينجال القوية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بالإضافة إلى قاذفات القنابل، وجولة في فرقاطة تابعة للبحرية الروسية.