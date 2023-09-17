‎اعرف سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر الآن.. استقرار ملحوظ

شهد ‎سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في الصاغة اليوم الأحد 17-9-2023، استقرارًا ملحوظًا منذ بداية التعاملات وحتى التعاملات المسائية، بحسب بيانات بورصة الذهب، إذ أن جاء السعر بـ 2180 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

وبخلاف سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في التعاملات المسائية، نرصد في السطور التالية أسعار أعيرة الذهب، والجنية الذهب والذهب عالميًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، 2491 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18، جاء بـ1869 جنيهًا، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1453 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 12 بـ 1246 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 بـ 2180 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جنيه الذهب

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم في التعاملات المسائية بـ 17440 جنيه، للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وبالنسبة لسعر الذهب عالميًا، الأونصة بـ1924 دولارًا أمريكيًا.