«الأوقاف»: تنظيم 63 ندوة علمية في المحافظات عن عواقب الافتراء والاختلاق

أعلنت وزارة الأوقاف إقامة ندوات علمية الاثنين المقبل بعنوان «عواقب الافتراء والاختلاق وعدم التثبت»، جاء ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير.

وتأتي تلك الندوة في ضوء النشاط الدعوي والعلمي والتثقيفي لوزارة الأوقاف، بعد صلاة المغرب وتبلغ 63 ندوة علمية، وذلك على النحو التالي:

الأوقاف تعقد ندوات للتوعية

وعقدت وزارة الأوقاف في منتصف الشهر الجاري ندوات بعنوان: «الدروس المستفادة من قصة سيدنا لوط عليه السلام»، وقالت وزارة الأوقاف، في بيان سابق لها أن عقد ندوات يأتي في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي.