نائب رئيس وزراء بيلاروسيا: مهتمون بتوريد الآلات الزراعية إلى أفريقيا

قال بيوتر بارتشومتشيك، نائب رئيس الوزراء البيلاروسي، إنّ بلاده مهتمة بتوريد الآلات والمركبات ذات الأغراض المختلفة لبعض الدول الأفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا والمغرب.

وأفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن تصريحات لوكالة الأنباء الروسية «تاس»، أنّ «بارتشومتشيك» قال إنّه جرى توفير الآلات الزراعية لدولة كينيا التي يزور ممثلوها بلادنا، وتُعد زياراتهم هي تقصي حقائق بطبيعتها حتى الآن.

وذكر أنه من المقرر، أنّ يصل وفد من المغرب خلال الأشهر المقبلة البلاد، لمناقشة قضايا محددة تتعلق بإمدادات الآلات، ونتواصل مع مصر والجزائر إضافة إلى السودان التي أصبحت مهمة بالنسبة لنا.