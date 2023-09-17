موعد تطبيق قرار الإعفاء الضريبي على الدخل.. المالية توضح

تنفيذًا لتوجيهات الرئاسية عن حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات من ضمنها قرار الإعفاء الضريبي على الدخل، كشفت وزارة المالية عن أن سيتم إحالة هذه القوانين حزمة إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل.

وسيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، ليكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، بحسب وزارة المالية.

موعد تطبيق قرار الإعفاء الضريبي

وذكرت وزارة المالية في بيان لها، أن تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية، ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه.

وأضافت المالية أن ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 75%، منذ بداية شهر يوليو 2023 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

يذكر أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، إذ أن شهد العامان الأخيران 4 زيادات للأجور والمعاشات منذ شهر أبريل لعام 2022؛ وهو ما يدل على حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.