«الأرصاد» توضح توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حار نهارا على القاهرة

أظهرت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ تشير إلى أنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، خلال النهار وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات الليل.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومدن القناة ووسط سيناء، فضلاً عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الاثنين 17-9-2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 31 والصغرى 25 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 37 والصغرى 28 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 24 درجة.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 19-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 الصغرى 28 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 20-9-2023

القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 الصغرى 26 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 26 درجة مئوية.