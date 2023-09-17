مصرع شاب في حادث سير غرب الشيخ زويد

لقي شاب مصرعه، اليوم الأحد، في حادث سير بالقرب من منطقة الشلاق غرب مدينة الشيخ زويد، وقال مصدر طبي بمستشفى الشيخ زويد المركزي، أنه وصل إلى قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى شاب توفى في حادث سير، إثر اصطدام سيارة به بالطريق الدولي العام.

صدمته سيارة مسرعة وهرب قائدها

بالانتقال والفحص، تبين مصرع محمد صبري جمعة المنايعة 20 عاما، بعد أن صدمته سيارة بالطريق الدولي العام.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أنه تم إيداع الجثة ثلاجة المستشفى لحين الانتهاء من التحقيقات، واستخراج تصريح الدفن.

مديرية أمن شمال سيناء تتلقى إخطارا بالواقعة

تلقت مديرية أمن شمال سيناء إخطارا بوقوع حادث سير بقرية الشلاق غرب الشيخ زويد، أدى الى وفاة شاب يبلغ من العمر 20 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة، لعمل المعاينة اللازمة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.

حادث سير غرب الشيخ زويد واصابة سيدتين

الجدير بالذكر أن حادث سير وقع أول أمس على الطريق الدولي العام، قبالة ملف أبو عاصي، حيث انقلبت سيارة ملاكي، ما أدى لإصابة سيدتين، وتهشم أجزاء من السيارة الملاكي.