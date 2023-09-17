خبير اقتصادي: قرارات الرئيس السيسي تخفف الأعباء عن المواطن

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الرئيس السيسي وجّه خلال زيارته لمحافظة بني سويف رسائل طمأنة للمواطنين، كما أوضح جهود الدولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية مثل أزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وقدّم الرئيس حزمة من القرارات التي تهدف إلى تقليل وتخفيض آثار التضخم على المواطنين، وجاءت هذه القرارات ملبية لطلبات الشارع المصري والمواطنين.

قرارات الرئيس تشمل فئة كبيرة من المجتمع

وأوضح «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن اهم ما يميز هذه القرارات أنها تشتمل ويستفيد منها فئات كثيرة من المجتمع وهم أصحاب المعاشات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالقطاع الخاص وكذلك الفئات الأكثر احتياجا الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة وأيضا اشتملت القرارات على تخفيض الأعباء والديون وفوائد التأخير المستحقة على الفلاحين والمزارعين، وبقراءة لهذه القرارات وتحليلها نجد أنها توجيه للحكومة والمؤسسات المعنيــة بالدولـــة بمـا يلي:

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

- أولا، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ويستفيد من هذا القرار أكثر من 5 ملايين مواطن وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة.

زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل

ثانيا، زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق ويستفيد منه شريحه تتجاوز الـ600 ألف مواطن.

رفع حد الإعفاء الضريبي

ثالثا، رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام والقطاع الخاص ويستفيد منه أكثر من 28 مليون مواطن وهم حجم العاملين بالقطاعين الخاص والحكومي.

تكافل وكرامة

رابعا، زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة أي في حدود 23 مليون مواطن.

أصحاب المعاشات

خامسا، مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

زيادة بدل التكنولوجيا ببصحفيين

سادسا، سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين

سابعا، قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 100 ألف مزارع وفلاح كما يحقق للفلاحين والمزارعين بعد إسقاط الديون أن يتحصلوا على قروض زراعية جديده لشراء المستلزمات الزراعية.

مشروعات التعمير والتنمية الزراعية

ثامنا، إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024 ومن المتوقع أن يستفيد من المبادرة أكثر من 25 ألف مزارع وفلاح.