أستاذ بـ«الأزهر»: الأسحار من أوقات قبول الدعاء

قال الدكتور علي عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير ويقول: «هل من تائب عن سائل هل من مستغفر؟»، لافتا إلى أنه لابد أن نختار هذه الأوقات لنستغفر الله ليجيب دعاءنا.

عبادة جليلة تمحي الذنب

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «في هذه الأوقات الفاضلة يقبل الله فيها الدعاء، وعلينا أن نكثر من الاستغفار بهذه العبادة الجليلة التي تمحي الذنب وتستره».

واستكمل: «علينا أن نطرق أبواب الله في الأسحار وصفاء النفس، ولازم ندعي الله، الصحابة كانوا قليلا ما ينامون في وقت الأسحار، وهو الثلث الأخير من الليل»، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: «كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ».

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