8 معلومات عن الدولفين ريسو عقب ظهوره بمياه مرسى علم

الدولفين ريسيو من أنواع الدلافين نادرة الظهور، ويعد ظهوره قبل ساعات في شواطيء مرسي علم جنوب البحر الأحمر ظاهرة صحية تجلب آلاف السياح الأجانب لشواطئ مرسى علم لممارسة الغطس والسنوركل، ورؤية الكائنات البحرية نادرة الظهور تحت الماء، حيث تضم مياه البحر الأحمر حوالي 13 نوعا من الدلافين.

8 معلومات عن الدولفين ريسو

كشف الدكتور تامر كمال مدير المحميات الطبيعية بمحافظة البحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» أن مجموعة غطاسين رصدوا ظهور الريسو دولفين Risso's Dolphin، بمنطقة مرسى الشونة قبالة سواحل مرسى علم يدل على نظافة البيئة البحرية.

ويتميز الدولفين ريسو بالآتي:

- الريسو دولفين أحد أنواع الدلافين الكبيرة الحجم، والذي يندر وجوده بالقرب من السواحل.

- يتميز ريسو دلوفين بالعلامات المميزة التي تغطي جسده، وبوجود سبعة أسنان أو أقل في الجزء الأمامي من الفك السفلي، وانعدام الأسنان في الفك العلوي.

- يغلب عليه في العادة اللون الرمادي الغامق، بوجود عدد كبير من الخدوش التي تحيط بجسمه.

- يصل طوله إلى 3 أمتار، ويبلغ وزنه من 50 إلى 300 كجم، وتكون الذكور أكبر حجمًا من الإناث.

- الذيل عريض ومقوس، ذو حدبة وسطية عميقة، والزعانف طويلة ونحيفة نسبيًا.

- الزعنفة الظهرية مقوسة وطويلة نسبيًا، وتقع في منتصف الظهر تقريبًا

- ويفضل دولفين ريسو المناطق البعيدة عن السواحل، وينتشر في المياه المعتدلة الدافئة والشبة استوائية في نصفي الكرة الأرضية.

- يتغذى بشكل رئيسي على رأسيات الأرجل وخصوصًا الحبار، والقشريات.