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أقوى حفل غنائي في 2023 بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

مفاجآت ضخمة واستعراضات مذهلة طوال الحفل

كتب:

الوطن
10:10 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
أحمد سعد وروبي

أحمد سعد وروبي

يحيى النجم أحمد سعد، والنجمة روبى، حفلًا غنائيًا ضخما باستاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء 18 أكتوبر المقبل، حيث يلتقى سعد وروبى مع جمهورهما فى حفل كبير، يقدمان من خلاله مجموعة من أغانيهما المختلفة والتى حققت نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية والكثير من الاستعراضات المدهشة.

ويمتلىء الحفل بالمفاجآت الكثيرة التى أعدها خصيصا أحمد سعد وروبى لجمهور حفل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وسوف يقوم الثنائى بغناء الكثير من الأغنيات منها لأحمد سعد "إيه اليوم الحلو ده، سايرينا يا دنيا، عليكي عيون، اختياراتي مدمرة حياتي"، كما تغنى روبى روائعها "ليه بيدارى، نمت ننة، حتة تانية، قلبى بلاستيك"، وغيرها من الأغنيات.

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بقلم الوطن