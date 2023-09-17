القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة تؤكد أهمية العلاقات مع مصر

أقامت إيفينيا سيدريس، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في القاهرة، حفل الاستقبال بمقر إقامتها، مساء اليوم الأحد، على شرف كل من القنصل العام الأمريكي الجديد، جوناثنان ويبستر، ومستشار السفارة للشؤون العامة، روبين هاروتونيان.

علاقات وثيقة بين مصر والولايات المتحدة

وأعربت «سيدريس» عن تمنياتها للقنصل العام ومستشار السفارة بالتوفيق في مهام عملهما الجديد في مصر، التي ترتبط معها الولايات المتحدة بعلاقات وثيقة، مؤكدة على الأهمية التي توليها بلادها لتوطيد العلاقات مع مصر.

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأمريكا

وعبرت عن أملها في أن يسهم السيد ويبستر والسيد هاروتونيان في المزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات بما في ذلك التعليم في ضوء ما يتمتعان به من رصيد خبرات متميزة.

وشهد الاحتفال حضور لفيف من السفراء والدبلوماسيين الأجانب والصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة وطاقم القطاع القنصلي والإعلامي بالسفارة الأمريكية بالقاهرة.