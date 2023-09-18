براءة ريا وسكينة.. حكاية عمل فني كان أشرف مصيلحي ضمن أبطاله ولم ير النور

رحل منذ قليل عن عالمنا الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مرير مع المرض، إذ ظل خلال الأشهر الماضية يعاني من ويلات مرض السرطان والتي بسببها ظل حبيس منزله إلا ساعات كان ينقل فيها للمستشفى.

أشرف مصيلحي الذي تعاون مع كبار وأكبر نجوم الفن والدراما المصرية والعربية أمثال يسرا وأحمد عز وعادل أمام وآخرين، كانت آخر أعماله الدرامية هو مسلسل الطاووس الذي شارك فيه أمام نخبة من نجوم الدراما العربية منهم الفنان جمال سليمان والفنانة سميحة أيوب.

دوره في مسلسل براءة ريا وسكينة

كان الفنان أشرف مصيلحي قريب من استكمال دوره في مسلسل براءة ريا وسكينة الذي كان يدور حول القصة المناقضة لقصة السفاحتين ريا وسكينة إذ يرى البعض أنهما كان من الأبطال ضد الاحتلال البريطاني وكان من المقرر أن يكون أشرف مصيلحي واحدا من داعمي ريا وسكينة ضد الاحتلال البريطاني.

الفيلم تأليف أحمد عاشور، وإنتاج حلمي شهاب، وإخراج عبد القادر الأطرش، ويشارك في البطولة كل من محمود الجندي وسامية الطرابلسى وياسر علي ماهر وأحمد منير وحسن عبد الفتاح وشريف باهر وشمس.