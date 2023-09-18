الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الحقوق في جامعة سوهاج، يبحث عنها المئات من الطلاب وأولياء أمورهم، وذلك لمعرفة موعد التقديم والخطوات اللازمة لذلك، وإضافة إلى معرفة الأقسام التي يبلغ عددها 7 أقسام.

وتستعرض «الوطن»الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الحقوق في جامعة سوهاج، في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر, وذلك بحسب ما هو معلن على موقعها الإلكتروني

الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الزراعة في جامعة سوهاج

وجاءت الشروط والأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الزراعة في جامعة سوهاج على النحو الآتي:

ـ أصل شهادة الثانوية العامة مختومة بختم النسر.

2- أصل شهادة الميلاد.

3- عدد (8) صورة شخصية مكتوب عليها الإسم من الخلف.

4- صورة البطاقة الشخصية.

5- صورة بطاقة الأب.

6- صورة بطاقة الأم.

7- نموذج (2) جند للذكور + نموذج (6) جند لمواليد 95.

8- إستمارة الترشيح.

أقسام كلية الزراعة بجامعة سوهاج

وجاءت أقسام كلية الزراعة بجامعة سوهاج، على النحو الآتي:

1- قسم الأراضي والمياه

2- قسم الاقتصاد الزراعي والمجتمع الريفي3- قسم إنتاج الحيواني

4- البساتين

5- قسم الميكروبيولوجيا الزراعية

6- قسم وقاية النبات الزراعية

7_ قسم علوم الألبان