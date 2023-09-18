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آخر ما كتبه الفنان أشرف مصيلحي عبر صفحته الشخصية.. نعى فنانة راحلة

كتب:

منة الصياد
01:58 ص | الإثنين 18 سبتمبر 2023
الفنان الراحل أشرف مصيلحي-صورة أرشيفية

الفنان الراحل أشرف مصيلحي-صورة أرشيفية

لمدة 3 أعوام قبل رحيله، غاب الفنان أشرف مصيلحي عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لصراعه الطويل الذي استمر مع مرض السرطان حتى وفاته، وهو ما ظهر خلال منشوره الأخير الذي دونه في العام 2020، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

آخر ما دونه أشرف مصيلحي قبل وفاته

وجاء آخر ما دونه الفنان أشرف مصيلحي قبل توقفه عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي لشدة المرض عليه، نشره صورة جمعته بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، التي حرص خلالها على تقديم النعي لها.

وحينها قدم أشرف مصيلحي رسالة خاصة للراحلة رجاء الجداوي، قال خلالها: «الله يرحمك، مكانك الجنة إن شاء الله، هتوحشينا».

وفاة الفنان أشرف مصيلحي

ووسط حالة كبيرة من الحزن، رحل الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع طويل له مع المرض، دام لمدة 3 أعوام، وسرعان ما نعاه العديد من مشاهير الفن.

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بقلم منة الصياد