مصطفى عمار ينعى أشرف مصيلحي: كان من أهم نجوم الدراما والسينما خلقا وفنا

نعى الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار، رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، الفنان الراحل أشرف مصيلحي، مؤكدًا أنه كان واحدا من أهم نجوم الدراما والسينما خلقا وفنا.

عمار: مصيلحي كان فنانا موهوبا ومهذبا

وأضاف عمار، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «ملعب الفن»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «كان فنانا موهوبا ومهذبا، وكان ينتمي إلى جيل حفر في الصخر حتى يثبت نفسه، هو زوج المخرجة منال الصيفي ابنة الفنانة الكبيرة زهرة العلا».

وتابع: «أدى أدوارا كثيرة في السينما والدراما، وأصيب بالمرض اللعين منذ سنوات، والله رحمه من آلامه، وطلب من المستمعين قراءة الفاتحة والدعاء له بالرحمة».

وواصل: «أشرف كان يعمل في مكتب يوسف شاهين وكان مدير دور العرض بمصر العالمية ولعب دورا صغيرا في ابن رشد وشارك مع يسرا في عدة مسلسلات وحصل على دور البطولة في بعض الأعمال التي حققت نجاحا متوسطا، وكان إنسانا مهذبا وراقيا ورحيله خسارة كبيرة لأسرته وأصدقائه».

عمار: الفنان الراحل كان صديقا عزيزا

وتابع عمار قائلا: «الفنان الراحل كان صديقا عزيزا عليّ ولم أرَ منه طوال 20 سنة إلا كل خير وود أو صداقة ولم يطلب مني أن أكتب خبرا أو نقدا موجها إليه، كان يتعاون مع الصحفيين ويجتهد في الأدوار المسندة إليه، ربنا يصبر أسرته وأولاده وهيفضل موجود بأخلاقه وطباعه الطيبة».