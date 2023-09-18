ماذا قال أشرف مصيلحي في آخر ظهور إعلامي قبل رحيله؟.. معلومات وأسرار كثيرة

أدلى بها الفنان أشرف مصيلحي، والذي وافته المنية منذ ‏ساعات قليلة، وتستعرض جريدة «الوطن» أبرز التصريحات التليفزيونية لـ الفنان أشرف ‏مصيلحي في آخر لقاء معه منذ 4 سنوات ببرنامج «كلام ستات»، على قناة ‏‏«‏ON‏»، تقديم كل من نهال عنبر وندى رحمي وشريهان أبو الحسن، وذلك خلال ‏السطور التالية:‏ ‏

1.‏ ابني كريم مصليحي يدرس في قسم التصوير بمعهد السينما، وكان يشغل ‏وظيفة «فوكس بولر» في مسلسل كلبش 3 الذي كان يشارك فيه.‏ ‏

2.‏ المخرج بيتر ميمي يهتم بالتفاصيل الصغيرة أثناء عمله، ولم يفضل ظهور ‏مشاهد تحتوي على دم في مسلسل «كلبش 3» كونه عُرض في شهر ‏رمضان المبارك، فكان يعطي الإيحاء بذلك فقط دون ظهور «الدماء».‏ ‏

3.‏ الحلقة التاسعة من مسلسل "كلبش" أحدثت رواجا كبيرا على السوشيال ميديا ‏واشتهرت بدور الظابط، كنت عندما أقف في كمين كان الظباط يرحبون بي ‏ويسألوني عن أحداث المسلسل.‏ ‏

4.‏ لم أتابع الجزئين الأول والثاني لمسلسل «كلبش»، ولكن كنت أسمع عن ‏ردود الأفعال القوية تجاههم لهم ورحبت بدوري للغاية في كلبش 3.‏ ‏

5.‏ يمكن عمل أجزاء كثيرة من مسلسل «كلبش»، ولكن المخرج بيتر ميمي يحب ‏ترك النهايات مفتوحة.

‏6.‏ ناقشت فكرة الإرهاب والتطرف منذ فترة قرون ماضية حتى اللحظة الحالية ‏في مسرحية «الحالة توهان» من إنتاج مسرح الدولة وإخراج الدكتور سيد ‏خاطر،‏ محمد صلاح أصبح «هيرو» بالنسبة للأطفال

‏7.‏ لم يعد لدينا البطل الذي يحبه الجمهور ويجمع على أعماله ويعلق صورته في ‏حوائط المنزل كما كان يحدث زمان مع الفنان عبدالحليم حافظ وأيضا ‏الفنانين عادل إمام وعمر الشريف وغيرهم، معتقدا أن ذلك يرجع بسبب ‏تأثير السوشيال ميديا.

‏ ‏8.‏ ‏الأطفال مؤخرا يتخذون اللاعب محمد صلاح قدوة ويقلدونه في كل شيء، ‏ويرتدون قميصه بالشوارع، والجميع بدأ يحب كرة القدم ويمارس التدريبات ‏بسببه لكي يصبحوا مثله فأصبح «صلاح» يجسد دور «الهيرو».‏