ماذا قال أشرف مصيلحي في آخر ظهور إعلامي قبل رحيله؟.. معلومات وأسرار كثيرة
كتب:
يارا أشرف
01:56 ص | الإثنين 18 سبتمبر 2023
الفنان الراحل أشرف مصيلحي-صورة أرشيفية
أدلى بها الفنان أشرف مصيلحي، والذي وافته المنية منذ ساعات قليلة، وتستعرض جريدة «الوطن» أبرز التصريحات التليفزيونية لـ الفنان أشرف مصيلحي في آخر لقاء معه منذ 4 سنوات ببرنامج «كلام ستات»، على قناة «ON»، تقديم كل من نهال عنبر وندى رحمي وشريهان أبو الحسن، وذلك خلال السطور التالية:
1. ابني كريم مصليحي يدرس في قسم التصوير بمعهد السينما، وكان يشغل وظيفة «فوكس بولر» في مسلسل كلبش 3 الذي كان يشارك فيه.
2. المخرج بيتر ميمي يهتم بالتفاصيل الصغيرة أثناء عمله، ولم يفضل ظهور مشاهد تحتوي على دم في مسلسل «كلبش 3» كونه عُرض في شهر رمضان المبارك، فكان يعطي الإيحاء بذلك فقط دون ظهور «الدماء».
3. الحلقة التاسعة من مسلسل "كلبش" أحدثت رواجا كبيرا على السوشيال ميديا واشتهرت بدور الظابط، كنت عندما أقف في كمين كان الظباط يرحبون بي ويسألوني عن أحداث المسلسل.
4. لم أتابع الجزئين الأول والثاني لمسلسل «كلبش»، ولكن كنت أسمع عن ردود الأفعال القوية تجاههم لهم ورحبت بدوري للغاية في كلبش 3.
5. يمكن عمل أجزاء كثيرة من مسلسل «كلبش»، ولكن المخرج بيتر ميمي يحب ترك النهايات مفتوحة.
6. ناقشت فكرة الإرهاب والتطرف منذ فترة قرون ماضية حتى اللحظة الحالية في مسرحية «الحالة توهان» من إنتاج مسرح الدولة وإخراج الدكتور سيد خاطر، محمد صلاح أصبح «هيرو» بالنسبة للأطفال
7. لم يعد لدينا البطل الذي يحبه الجمهور ويجمع على أعماله ويعلق صورته في حوائط المنزل كما كان يحدث زمان مع الفنان عبدالحليم حافظ وأيضا الفنانين عادل إمام وعمر الشريف وغيرهم، معتقدا أن ذلك يرجع بسبب تأثير السوشيال ميديا.
8. الأطفال مؤخرا يتخذون اللاعب محمد صلاح قدوة ويقلدونه في كل شيء، ويرتدون قميصه بالشوارع، والجميع بدأ يحب كرة القدم ويمارس التدريبات بسببه لكي يصبحوا مثله فأصبح «صلاح» يجسد دور «الهيرو».