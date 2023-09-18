موقف إنساني للفنان أشرف مصيلحي مع فتاة يتيمة.. «مسبهاش بعد وفاة والدها»

«السيرة أطول من العمر».. هذه المقولة تنطبق على الفنان الراحل أشرف مصيلحي الذي تبارى أصدقاؤه وزملاؤه من داخل الوسط الفني وخارجه في نعيه ورثائه، مشيدين بأخلاقه الحميدة ومواقفه الإنسانية.

وقبل وفاة أشرف مصيلحي بساعات، حرصت سيدة تدعى «نيرين كمال» على الدعاء له بتجاوز أزمته الصحية بسلام، وسردت موقفا إنسانيا له مع أبنائها عقب وفاة زوجها، إذ كتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: يا أشرف أنا عمري ما هنسى حنيتك وطبطبتك على ولادي وخاصة عاليا بنتي بعد ما باباها اتوفى، وأد ايه كنت راجل حنين وابن أصول.

وأضافت في منشورها قائلة: أنا وولادي بندعيلك ربنا يمن عليك بالشفاء ويكرم الجميلة بنت الأصول ست الستات منال ويفرح قلبها بشفاءك.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الفنان الراحل أشرف مصيلحي، اليوم الاثنين، من مسجد المشير طنطاوي بعد صلاة الظهر، على أن يوارى جثمانه الثرى داخل مقابر العائلة.