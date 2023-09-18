نعي خاص من مشاهير الفن للراحل أشرف مصيلحي.. بماذا وصفوه؟

حالة من الحزن الشديد سيطرت على الوسط الفني، إثر رحيل الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع طويل له مع المرض، فسرعان ما سادت مشاعر الصدمة والألم بين محبيه داخل وخارج الوسط الفني.

صفة في أشرف مصيلحي

صفة اجتمع عليها الفنانون في الفنان الراحل، وسرعان ما تحولت الصفحات الرسمية لعدد من الفنانين والفنانات لدفاتر عزاء، وتقديم النعي والمواساة لأسرة الفنان أشرف مصيلحي، خاصة زوجته المخرجة منال الصيفي وأولاده، وفي رسائل النعي المختلفة التي قدمها عدد من مشاهير الفن في وفاة الفنان أشرف مصيلحي، اجتمعوا جميعهم على وصفه بـ«الجدعنة» والشهامة والخلق الطيب وهو ما جاء خلال رسائلهم.

نعي مشاهير الفن لـ أشرف مصيلحي

وجاء من أبرز الفنانين الذين تقدموا بالنعي في وفاة الفنان الراحل، عبر حساباتهم الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، كل من:

• يسرا

دونت الفنانة يسرا، قائلة: «البقاء والدوام لله في صديقي الخلوق الكريم صاحب الخلق الطيب أشرف مصيلحي في ذمة الله، ربنا يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان».

• محمد هنيدي

وقدم الفنان محمد هنيدي واجب العزاء في أشرف مصيلحي، مدونًا: «البقاء لله في الأخ والصديق أشرف مصيلحي، ربنا يصبر أهلك وأسرتك».

• منى زكي

وخلال خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، قدمت الفنانة منى زكي نعيًا خاصًا للفنان أشرف مصيلحي، قائلة: «إنسان خلوق ومحترم، الله يرحمك ويغفرلك، ويصبر منال وعيلتلك الكريمة».

• عمرو يوسف

فيما قدم الفنان عمرو يوسف رسالة خاصة للراحل أشرف مصيلحي، قال خلالها: «كان من أطيب وأجدع الناس الله يرحمه ويصبر أهله وحبايبه».

• أيتن عامر

كما دونت الفنانة أيتن عامر: « الله يرحمك يا أشرف كنت مثال للأخلاق والأدب».

• هند صبري

نعي خاص دونته الفنانة هند صبري في صديقها الفنان الراحل أشرف مصيلحي، قائلة: «إنّا لله و إنّا إليه راجعون، أشرف مصيلحي في ذمة الله، أشهد أنه كان من أكثر الزملاء احترامًا و طيبة و تهذيبًا، الله يرحمه و يدخله فسيح جناته ويصبر زوجته الصديقة منال الصيفي وأولادهم وأسرته، نسألكم الفاتحة و الدعاء».

• أمير كرارة

فيما دون الفنان أمير كرارة: «ألف رحمة ونور عليك يا أطيب وأجدع خلق الله». وفاة الفنان أشرف مصيلحي ورحل الفنان أشرف مصيلحي، بعد صراع طويل له مع مرض السرطان، دام لأكثر من 3 أعوام، ما أدى إلى دخوله العناية المركزة في بعض الأوقات حتى وافته المنية، تاركًا خلفه إرثًا فنيًا مميزًا خلال مشواره الفني.