«الأرصاد»: طقس حار على القاهرة الكبرى.. والعظمى في القاهرة 34 مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال النهار.

وأضافت في بيان قبل قليل، أنّه من المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 34 درجة مئوية، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنّه يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة اليوم الاثنين

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم على أنحاء الجمهورية

القاهرة 34 25

العاصمة الإدارية 34 25

6 أكتوبر 35 24

بنها 34 25

دمنهور 33 24

وادي النطرون 35 24

كفر الشيخ 33 24

المنصورة 34 25

الزقازيق 35 25

شبين الكوم 34 24

طنطا 33 24

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 24

العريش 32 23

رفح32 24

رأس سدر 35 26

نخل 32 17

كاترين 31 15

الطور 33 27

طابا 32 25

شرم الشيخ 37 28

الإسكندرية 31 24

العلمين 31 24

مطروح 39 21

السلوم 30 19

سيوة 34 19

رأس غارب 38 27

الغردقة 37 27

سفاجا 37 28

مرسى علم 37 28

شلاتين 36 28

حلايب33 28

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 29

الفيوم 35 24

بني سويف 35 23

المنيا 35 22

أسيوط 35 23

سوهاج 36 24

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 39 28

الوادي الجديد 38 22

أبو سمبل 38 28