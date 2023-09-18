استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-9-2023

شهدت أسعار الذهب تراجعات ملحوظة الفترة الماضية، وفق ما أعلنته شركة «جولد بيليون» العاملة في مجال تداول أسعار الذهب مع بداية التعاملات الصباحية.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير، أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر في بداية التعاملات اليومية، وبينها أعيرة 18 و21 و24، بحسب آخر تحديث لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

واستقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر عن أسعار أمس، بحسب آخر تحديث من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار21

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين، استقرارا في بداية التعاملات الصباحية، ليسجل 2180 جنيهًا للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 21 الأكثر انتشارًا للشراء في مصر خاصةً بمحافظات الصعيد.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في التعاملات الصباحية اليوم، 2491 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 24 الأكثر نقاءً، ويُستخدم في صناعة السبائك، لأنه يعتبر ذهب خالص.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، في منتصف تعاملات اليوم الخميس، 1869جنيها للشراء، قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب، الذي يلقى رواجا كبيرا بالنسبة للراغبين في الادخار وحفظ أموالهم، 17 ألفًا و440 جنيهًا.