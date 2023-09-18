كيف تتقدم بطلب لغلق المياه عن وحدتك السكنية مؤقتا؟.. اعرف التفاصيل

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن الخطوات والمستندات الواجب تقديمها من المشتركين في جميع الفروع والإدارات بشركات المياه على مستوى المحافظات، حال رغبة المشترك في غلق المياه بشكل مؤقت عن سكنه لمدة أكثر من 6 أشهر.

وترصد السطور التالية، الخطوات والمستندات التي حددتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، للمواطنين الراغبين في غلق المياه بشكل مؤقت سكنه لمدة أكثر من 6 أشهر.

خطوات غلق المياه بشكل مؤقت عن الوحدة السكنية

1- استيفاء نموذج طلب غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير.

2- سداد التكاليف لغلق المياه ومقابل الاستدامة عن فترة الغلق.

3- سداد جميع المستحقات للاشتراك.

4- إخطار الحاسب الآلي عن فترة الغلق.

5- غلق المياه عن مكان الاشتراك.

6- تقديم إقرار بعدم فتح المياه قبل الرجوع إلى الشركة.

المستندات المطلوبة

1- تقديم بطاقة الرقم القومي للمشترك.

2- إرفاق آخر فاتورة مصدرة للعميل.

3- تقديم طلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير.

4- تسجيل رقم الهاتف الأرضي والمحمول.

5- الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد.