«سيوة» تشارك في مشروعات المبادرة الوطنية بمطروح

قالت المهندسة ابتهال أحمد، منسق عام مبادرة المشروعات الخضراء بمطروح، إنّ محافظة مطروح لديها ميزة تنافسية في سيوة لأنها بيئة مناسبة للغاية، مشيرًة إلى أنّ الأهالي لديهم ثقافة الحفاظ على البيئة خاصة أنها مصدر دخلهم.

حملة ترويجية في مدينة سيوة

وأضافت منسق عام مبادرة المشروعات الخضراء فى مطروح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، قائلًة: «تم تنفيذ بعض المشروعات الصديقة للبيئة، وعندما جاءت مبادرة المشروعات الخضراء، اكتشفنا أنّ الكثيرين لم تصل إليهم الفكرة، فأطلقنا حملة ترويجية في مدينة سيوة، حتى نكون مشاركين بقوة، وتكون مشروعات سيوة ممثلة في المبادرة».

المبادرة لقت استحسان الكثيرين

وتابعت: «بالفعل المبادرة لقت استحسان الكثيرين في سيوة، وشاركوا في المبادرة ووصلنا إلى نسبة جيدة جدًا من المشروعات، واليوم، انتهينا من تقييم مشروعات سيوة، وجرى عمل مقابلات شخصية لكل أصحاب المشروعات المتقدمة، متنوعة بين زراعية وسياحية بيئية».