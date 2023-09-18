أسعار عمرة المولد النبوي.. تبدأ من 25 ألف جنيه

مع بدء موسم عمرة المولد النبوي، والتى يحرص العديد من المواطنين عليها، والسفر خلال هذه الفترة من كل عام، لزيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك العمرة، ويتزامن مع هذه الفترة التساؤل حول أسعار عمرة المولد النبوي، والفترة الزمنية الخاصة بكل برنامج، إذ تتنوع برامج العمرة وفقا لشركات السياحة المختلفة.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، أسعار عمرة المولد النبوي، وفقا لما أعلنت غرفة شركات السياحة، تزامنا مع بدء موسم العمرة خلال سبتمبر الجارى، ورغبة الكثيرين في أداء مناسك العمرة تزامنا مع ذكرى المولد النبوي الشريف.

أسعار عمرة المولد النبوي

وتتراوح أسعار عمرة المولد النبوي خلال العام الجاري بين 25 و30 ألف جنيه، وذلك للبرنامج الاقتصادى للعمرة، والذي تتراوح مدته بين 12 و15 يوما.

فيما تترواح برامج العمرة المميزة بين 45 و60 ألف جنيه خلال هذا العام، وتوجد اختلافات بسيطة حسب نظام العمرة والخدمات المقدمة خلال الرحلة، وذلك وفقا لتصريحات باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة سابقا.

اختلافات بسيطة في الأسعار حسب برنامج العمرة

وعن الاختلاف بين أسعار العمرة خلال العام الجاري والماضي، فلا يوجد اختلافات كبيرة بين الأسعار، وإنما اختلافات بسيطة حسب برنامج العمرة وعدد الأيام.

يشار إلى أنّ شركات السياحة أطلقت عددا من رحلات العمرة منذ الأسبوع الأول من سبتمبر الجاري، تزامنا مع بداية موسم العمرة.