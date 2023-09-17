أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم.. تعرف على أعلى عائد

نرصد في السطور التالية أبرز أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم، إذ أنها متنوعة بين المحلية والأجنبية، كما أنها تتنوع في المدد والحد الأدنى للشراء، وسعر العائد ثابت أو متغير أو متدرج، ودورية الصرف، وذلك بحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023.

وعن أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم بالنسبة لشهادات العملة المحلية والأجنبية كالآتي:

أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم

الشهادة البلاتينية

- 3 سنوات.

- الحد الأدنى ألف جنيه ومضاعفاتها.

- العائد 19 % ثابت طوال المدة ويصرف شهريًا.

الشهادة البلاتينية بعائد المتدرج

- يكون أسعار الفائدة لشهادة البنك الأهلي البلاتينية بعائد متدرج 22% السنة الأولى و18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

- المدة 3 سنوات.

الشهادة البلاتينية بعائد المتغير

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- العائد متغير مرتبط بسعر الإيداع من البنك المركزي بزيادة 0.25%، أي هو حاليًا 19.5%.

- يصرف ربع سنويًا.

الشهادة الخماسية

- 5 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- ومن أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم، يكون عائد الشهادة الخماسية 12.25%.

شهادات البنك الأهلي المصري الدولارية

شهادة الأهلي فورا

- 3 سنوات.

- الحد الأدنى ألف دولار ومضاعفاتها.

- العائد 9% سنويًا يصرف بالمعادل بالجنيه المصري أي بواقع 27%.

شهادة الأهلي بلس

- 3 سنوات.

- العائد 7% بنفس العملة ويصرف ربع سنويًا.

- الحد الأدنى للشراء ألف دولار ومضاعفاتها.

الشهادة الذهبية الجديدة

- 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 500 دولار أمريكي أو يورو.

- العائد يكون 5.30% دولار سنويًا، أو 5.25% نصف سنويًا، أو 5.20% ربع سنويًا أو 5.15% شهريًا.

أهل مصر الدولارية

- المدة 5 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 500 دولار ومضاعفاتها.

- العائد 5.15% سنويًا، 5.10% نصف سنويًا، 5.05% ربع سنويًا، 5.00% شهريًا.