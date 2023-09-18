سعر جرام الذهب عيار 21.. انخفاض بقيمة 20 جنيها في أسبوع

يرغب قطاع كبير من المواطنين في متابعة أسعار الذهب بشكل لحظي على مدار اليوم، وتحديدا عيار 21 الأكثر شيوعا بين المواطنين، وتستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين 18-9-2023 في محلات الصاغة حسب التحديث الأخير لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 20 جنيها خلال أسبوع، ليسجل اليوم 2180 جنيها للجرام بدلا من 2200.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين في بداية التعاملات الصباحية 2491 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في بداية التعاملات الصباحية 2180 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 1869 جنيها للشراء، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم 1453 جنيها للشراء، في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 2284 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في بداية التعاملات الصباحية 17 ألفا و440 جنيها للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية، حيث يزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21.