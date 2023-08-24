تشكيل مجلس أمناء لجوائز الصحافة المصرية.. محمد العزبي رئيسا شرفيا

قرر مجلس نقابة الصحفيين، تشكيل مجلس أمناء لمسابقة جوائز الصحافة المصرية، وذلك في عرفان بقيمة رواد الصحافة وشيوخها، حيث قرر المجلس تولي رئاسة مجلس الأمناء هذا العام شرفيًا للأستاذ محمد العزبي، آخر الأساتذة الحاصلين على جائزة النقابة التقديرية.

تشكيل مجلس أمناء نقابة الصحفيين

ويضم تشكيل مجلس الأمناء من النقباء السابقين؛ الأساتذة يحيى قلاش، وضياء رشوان، عبد المحسن سلامة، ومن الكتّاب الصحفيين الأساتذة، سناء البيسي، وفاروق جويدة، وكريمة كمال، وشريف رياض، وعبلة الرويني، وهالة العيسوي، وعبد الله السناوي، وأيمن الصياد، وحمدي رزق، وأسامة سلامة.

القرار باقتراح من النقيب خالد البلشي

وقال محمود كامل، وكيل النقابة، المشرف على جوائز الصحافة المصرية، إن القرار جاء باقتراح من النقيب خالد البلشي، الذي طالب بإعادة جوائز الصحافة المصرية إلى سابق عهدها عندما أسسها الكاتب الصحفي الراحل محمود عوض، في وجود مجلس أمناء، كان أول رئيس له النقيب الأسبق أحمد بهاء الدين.

وأضاف كامل، أن مجلس الأمناء سيتغير سنويًا ليضم نخبة جديدة من كبار الكتّاب من مختلف المؤسسات الصحفية، على أن يرأسه شرفيًا الحاصل على جائزة النقابة التقديرية في آخر عام سابق.

وأوضح أن مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية، سيعقد أول اجتماع له خلال شهر سبتمبر لمناقشة تطوير الجائزة الأقدم والأهم في الوطن العربي.

فتح الباب أمام أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لتقديم مقترحات تطوير

وأشار إلى فتح الباب أمام أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، لتقديم مقترحات تطوير وإعادة هيكلة المسابقة خلال أسبوع من الآن، لعرضها على مجلس الأمناء خلال اجتماعه المقبل.

ومن المقرر مناقشة عدد من الأفكار لتطوير الجوائز وفروعها، بالإضافة لإقرار تكريم عدد من الزملاء في أقسام المراجعة والتصحيح، والأقسام المساعدة خلال الحفل السنوي، الذي تنظمه النقابة، تقديرًا لدورهم في دعم مهنة الصحافة.

يُذكر أن الكاتب الصحفي الراحل وعضو مجلس النقابة الأسبق محمود عوض هو صاحب فكرة مسابقة جوائز الصحافة المصرية ومؤسسها عندما كان مقررًا للجنة الحريات بالنقابة عام 1984م.