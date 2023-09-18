رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 18-9-2023 في البنوك.. متوسط الشراء 8.22 جنيه

كتب:

وليد عبد السلام
10:59 ص | الإثنين 18 سبتمبر 2023
ريال سعودي

ريال سعودي

شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنوك، استقرارًا، في تعاملات الإثنين 18-9-2023 بالبنوك المصرية، إذ يبلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية. 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18-9-2023 في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18-9-2023  داخل بنك مصر 8.22 جنيه بيعاً و8.19 جنيه شراءً. 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 

فيما وصل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18-9-2023 داخل بنك قناة السويس 8.25 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18-9-2023 في بنك المشرق 8.13 جنيه شراءً و8.25 جنيه بيعاً. 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18-9-2023، داخل بنك الإسكندرية إلى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع. 

اقرأ المزيد:

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17-9-2023 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم السبت 16-9-2023 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15-9-2023 في البنوك.. مستقر

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 14-9-2023 في البنوك

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية بنهاية التعاملات اليوم الأربعاء
بقلم وليد عبد السلام