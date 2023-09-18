سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 18-9-2023 في البنوك.. متوسط الشراء 8.22 جنيه

شهد سعر الريال السعودي اليوم في البنوك، استقرارًا، في تعاملات الإثنين 18-9-2023 بالبنوك المصرية، إذ يبلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18-9-2023 في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18-9-2023 داخل بنك مصر 8.22 جنيه بيعاً و8.19 جنيه شراءً.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

فيما وصل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18-9-2023 داخل بنك قناة السويس 8.25 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18-9-2023 في بنك المشرق 8.13 جنيه شراءً و8.25 جنيه بيعاً.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 18-9-2023، داخل بنك الإسكندرية إلى 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.