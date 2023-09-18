ارتفاع مؤشرات البورصة في بداية تداولات اليوم.. ومكاسب سوقية بـ3 مليارات جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تداولات جلسة اليوم الإثنين 18-9-2023، وسط مكاسب سوقية بلغت 3 مليارات جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.2%، في مستهل التعاملات عند مستوى 19707.92 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.5% عند مستوى 3873.77 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

ارتفاع مؤشرات البورصة.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.44%

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية اليوم الأحد، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.44%، عند مستوى 5707.17 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة نحو 586.2 مليون جنيه، من خلال التداول على 214.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 16.522 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 3 مليارات جنيه، مسجلًا في نهاية الجلسة 1.329 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة.

مؤشرات البورصة تحقق مستويات تاريخية

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات آخر جلسات الأسبوع الماضي، على مكاسب سوقية تقدر بنحو 11 مليار جنيه، وسجل المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» أعلى مستوى على الإطلاق بعد أن تجاوز مستوى 19540.33 نقطة.