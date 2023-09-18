«النقل» تنشئ 3 مناطق لوجستية داخلية بالمحطة متعددة الأغراض في سفاجا

أكّدت وزارة النقل، أنَّها تعمل على إنشاء منطقة لوجستية داخلية بالمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير، لخدمة حركة تداول وتخزين البضائع بالمحطة بمساحة 430 ألف متر مسطح.

وأضافت وزارة النقل، في تقرير لها، أنَّه يُجرى إنشاء 2 منطقة لوجستية صناعية خارجية عامة بغرض تخصيصها لصناعات القيمة المضافة بمساحة 420 ألف متر مسطح ومساحة 460 ألف متر مسطح.

ربط الطرق والسكك الحديدية

وفي سياق متصل، وضح مركز المعلومات وعدم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أهم المتطلبات اللازمة لتطوير المناطق اللوجستية في مصر، مشدداً على ضرورة تحديد متطلبات البنية التحتية مثل ربط الطرق وربط السكك الحديدية وربط الموانىء، موضحاً أنه من العوامل الحاسمة للشاحنين وخطوط الشحن ضمان وجود شبكة تغذية كثيفة إلى الموانئ الصغرى في المنطقة لعمليات إعادة الشحن من وإلى الطريق الرئيسي.

تخطيط وتطوير الموانئ

وأكّد ضرورة دمج التقنيات والابتكارات لاحتضان بيئة الأعمال سريعة التغير، موضحاً أنَّ القدرة التنافسية تستلزم الاستفادة من المزايا التي تجلبها الابتكارات في مجال التكنولوجيا والاتصالات، إذ يمكن دمج المجالات الرئيسية للابتكار في تخطيط وتطوير الموانئ وتصميم البنى التحتية وعمليات الموانئ في مجالات الاستدامة والحفاظ على الطاقة وكفاءة سلسلة التوريد والكفاءة التشغيلية.