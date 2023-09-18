هل تتأثر البلاد بموجة أمطار قادمة؟.. «الأرصاد الجوية» توضح

مع اقتراب بدء فصل الخريف، يتساءل المواطنون عن حالة الطقس خلال الفصل الذي يشهد بحسب طبيعته اضطرابات مختلفة، وهل ستشهد الفترة المقبلة تأثر البلاد بموجة أمطار خلال الفترة المقبلة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف فلكيًا يوم السبت الموافق 23 سبتمبر، ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة لينتهي يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، موضحة أنّ فصل الخريف انتقائي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار.

زيادة في معدلات سقوط الأمطار أثناء فصل الخريف

وأوضحت أنّ توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة تشير إلى أنّ خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية سيشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار في أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار خاصة على مناطق من السواحل الشمالية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّه من سمات فصل الخريف عندما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة؛ لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تتسبب أحيانًا في زيادة فرص سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلجية على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

تزايد فرص تشكل السيول على المناطق الجبيلة خلال الخريف

وتابعت "فى بعض الأحيان يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الاحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمى الذى يؤدى إلى سقوط الأمطار الغزيرة ومن المتوقع خلال خريف هذه العام أن تزيد فرص تشكل السيول على المناطق الجبيلة في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

ونوهت بأنّ مناخ فصل الخريف يتسم دائمًا بالاعتدال في درجات الحرارة، لكن وفقا للتنبؤات الفصلية هذه العام قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في درجات الحرارة العظمى على بعض المناطق الخاصة في النصف الأول من الخريف.

تحذيرات من الشبورة المائية

كما تتكون الشبورة المائية التي تكون كثيفة تصل إلى حد الضباب أحيانًا وذلك في بعض الأيام من الاستقرار في الأحوال الجوية خاصة على الطرق القريبة من مسطحات مائية أو مناطق زراعية.