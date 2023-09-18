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عضو «أمناء الحوار الوطني»: مصر تتبنى استراتيجية كبرى لمواجهة الزيادة السكانية

كتب:

سهيلة هاني
03:51 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
طلعت عبد القوي

طلعت عبد القوي

شهد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، فعاليات مؤتمر الحوار الوطني حول دور الجمعيات الأهلية في مواجهة القضية السكانية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بقصر ثقافة دمنهور.

استراتيجية مصر لمواجهة الزيادة السكانية 

وأضاف في بيان له أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية كبرى لمواجهة الزيادة السكانية، تتمثل في القضاء على الفقر والأمية، وإتاحة وسائل تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية وتشجيع الأسر على ذلك، والعمل على نشر ثقافة الطفلين، مشيرا إلى أن المجتمع الأهلي لاعب رئيسي في القضية السكانية، وأن الحوار الوطني تتطرق بشكل كبير إلى مناقشة القضية السكانية ومدى أثرها على كل الجوانب الحياتية. 

القضية السكانية 

حضر المؤتمر الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، ويأتي ذلك في إطار الدور التوعوي الذي تقوم به محافظة البحيرة في قطاع السكان والتنمية ومقومات الأسرة.

 

 

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بقلم سهيلة هاني