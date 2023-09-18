من هو سلطان النيادي الذي استقبله رئيس دولة الإمارات اليوم؟

استقبل اليوم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، رائد الفضاء سلطان النيادي عقب عودته من الفضاء بعد رحلة استمرت 6 أشهر، لكن من هو سلطان النيادي؟.

وأفردت فضائية «أبو ظبي»، تقارير عدة للتعريف بسلطان النيادي الذي حرص على حضور استقباله الحافل اليوم 18 سبتمبر في الإمارات.

مهمة مشرفة للعرب

سلطان النيادي المولود في عام 1981 في مدينة العين الإماراتية بإمارة أبو ظبي، هو صاحب أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وكان أول رائد فضاء عربي يسير على الفضاء.

دراسات متخصصة

حصل «النيادي» على شارة رواد الفضاء من مركز «جونسون للفضاء» التابع لوكالة «ناسا» الفضائية، وحصل النيادي على دكتوراة في تكنولوجيا المعلومات من جامعة «جريفيث» بأستراليا، وحصل على البكالوريوس في هندسة الإلكترونيات والاتصالات من المملكة المتحدة.

تاريخ طويل للنيادي

وعمل «النيادي» من قبل مهندسا لأمن الشبكات في القوات المسلحة الإماراتية، وكان رائد احتياطيا في عام 2019 في مهمة «طموح زايد»، وتلقى تدريبات مكثفة بمركز «يوري جاجارين» لتدريب رواد الفضاء.

نجاح كبير لـ«النيادي»

أنجر أكثر من 200 تجربة علمية ستفيد المجتمع العلمي على مستوى العالم، وهبطت الطائرة، التي تقل «النيادي»، على أرض مطار أبوظبي في الساعة 17:29.

وخرج رائد الفضاء الإماراتي من الطائرة في الساعة 17:33، حيث كان في استقباله والده وأبناؤه، وقبل أن يغادر متوجهاً إلى الإمارات، كتب النيادي عبر منصة «إكس»: «نستودعكم الله. إلى الإمارات الحبيبة».