أعلى عائد على الشهادات في البنوك اليوم.. يصل إلى 23%

تقدم العديد من البنوك المصرية شهادات ادخار يمكن للعملاء الحصول عليها في ظل اختلاف الحد الأدنى للشراء وأسعار العائد ودورية الصرف والشروط الواجب توافرها من بنك لآخر فيما يبحث المواطنين عن أعلى عائد على الشهادات في البنوك اليوم.

أعلى عائد على الشهادات في البنوك اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية أعلى عائد على الشهادات في البنوك اليوم والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل شهادة ادخار «ثروة بلس»

- أعلن البنك الأهلي المصري عن اتاحة شهادة ادخار تسمي «ثروة بلس» والتي يعتبر عائدها أعلى عائد على الشهادات في البنوك اليوم، حيث يصل إلى 23%.

- كما يحصل عليها الأشخاص الطبيعيين فقط.

- فيما يصل الحد الأدنى للشراء إلى 1000 جنيه ومضاعفتها، وهي ضمن الشهادات ذات أعلى عائد على الشهادات في البنوك اليوم.

- وبالنسبة لدورية صرف العائد تكون بشكل شهري.

- أما معدل العائد يكون ثابتاً وذلك في السنة الأولى.

مميزات «ثروة بلس»

- وقد يتغير معدل العائد وذلك بعد مضي عام ليكون متساوياً مع سعر الإيداع المعلن من جانب البنك المركزي المصري وذلك لمدة ليلة واحدة الساري بداية من اليوم التالي لنهاية السنة الأولى.

- فيما يتيح البنك الأهلي المصري للمواطنين فرصة الحصول على بطاقة ائتمانية.

- يمكن الاقتراض بضمان يصل إلى 90% من قيمة الشهادة.

- وبالنسبة للاسترداد يمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر أو أكثر من تاريخ الإصدار.

- كما وضع البنك شروط للحصول الشهادة تتمثل في ضرورة إحضار أوراق فتح الحساب وطلب إصدار شهادة.