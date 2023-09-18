لبنى عسل عن زيارة الرئيس السيسي للإمارات: ملف العلاقات المصرية العربية يزداد أهمية

قالت الإعلامية لبنى عسل إن ملف العلاقات المصرية العربية محض اهتمام، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن التعاون العربي المشترك بالتنسيق في مختلف الملفات والقضايا، خاصة مع الأزمات التي تشهدها المنطقة العربية.

ملف العلاقات المصرية العربية يزيد أهمية في ضوء الأزمة العالمية

وأوضحت عسل خلال تقديمها برنامج الحياة اليوم عبر فضائية «الحياة»، أن ملف العلاقات المصرية العربية يزيد أهمية في ضوء الأزمة العالمية والتحديات التي يشهدها العالم، خاصة مع زيارة الرئيس السيسي لدولة الإمارات، وسيلتقي من خلال هذه الزيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.