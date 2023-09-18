«الأوقاف»: استمرار فعاليات الدورة التخصصية للأئمة والمفتشين بمسجد النور

أعلنت وزارة الأوقاف استمرار فعاليات الدورة التخصصية للأئمة والمفتشين لليوم الثالث على التوالي بمسجد النور بالعباسية، جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة من الوزارة للإعداد الجيد، والتدريب المستمر للارتقاء بمستوى جميع العاملين بها.

فعاليات اليوم الثالث من الدورة التخصصية

واستمرارًا لفعاليات اليوم الثالث من الدورة التخصصية لتدريب الأئمة والمفتشين، عُقدت اليوم الاثنين الموافق 18 / 9/ 2023 محاضرة للدكتور بكر زكي عوض عميد كلية أصول الدين سابقًا، وفيها تحدث عن الإلحاد ومخاطره، وطرق مواجهته، مؤكدًا أن الإلحاد عامل أساسي في انهيار الأخلاق واندثار القيم، ويجب على الداعية التصدي لهذه المشكلة بالتحلي بسلاح العلم لمواجهة هذه الظاهرة بعلم وفهم وبصيرة.

مفهوم الكليات الست

كما عُقدت المحاضرة الثانية للدكتور محمد عمر، أستاذ الأديان ومقارنة المذاهب بجامعة الأزهر، وفيها تحدث عن الكليات الست ومفهومها، مؤكدًا أن الكليات الست اتفقت عليها الإنسانية على مر الأزمان، كما اتفقت عليها جميع الأديان، وهي: الدين، النفس، العقل، العرض، المال، الوطن.