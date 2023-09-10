تفاصيل قرض التعليم في البنوك المصرية.. اعرف الشروط والمزايا

تقدم البنوك المصرية قرض التعليم، لتساعد المواطن على إمكانية دفع المصروفات التعليمية في جميع المراحل الدراسية والجامعية والدرجات العلمية والبرامج التدريبية المتخصصة.

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل قروض التعليم بحسب جدول برامج التمويل لشهر سبتمبر 2023، في عدد من البنوك، سواء الحكومية أو الخاصة.

قرض التعليم من بنك مصر

بالنسبة لقرض التعليم من بنك مصر، يمنح التمويل للمصريين من خلال هذه الشروط:

- سعر عائد تنافسي.

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا.

- الحد الأقصى لقيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه بشروط محددة.

- نسبة التمويل تصل إلى 100%.

- مدة تمويل تصل إلى 84 شهراً.

- من المستندات المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

- أصل إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز، كهرباء، مياه، تليفون).

- بيان معتمد بالمصروفات الدراسية.

قرض التعليم من بنك قطر الوطني QNB

- مدة القرض تصل إلى 48 شهراً.

- قيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه.

- متوفر بالجنيه المصري فقط.

- متوفر للمصريين فقط.

- السن لا يقل عن 21 عاماً، ولا يزيد عن 60 عاماً عند نهاية مدة القرض.

- يغطي القرض تمويل مصاريف الدورات التعليمية، الدبلومات، الماجستير المصغر في إدارة الأعمال، ماجستير في إدارة الأعمال، الماجستير، الدكتوراه، الجامعة أو المدرسة.

- تمويل يصل إلى 95% من المصاريف الدراسية والكتب.

- أقساط شهرية ثابتة طوال مدة القرض.

بنك الإمارات دبي الوطني

- يصل قيمة القرض إلى 100000جنيه مصري.

- معدلات فائدة تنافسية ورسوم منخفضة.

- سرعة الإجراءات الخاصة بالحصول على القرض.

- أجل سداد مرن يصل إلى 36 شهراً.

قرض التعليم من بنك قناة السويس

- يقدم بنك قناة السويس قرض التعليم بتمويل يصل إلى 500 ألف جنيه.

- فترة سداد تصل إلى 7 سنوات.

- تأمين على الحياة طوال مدة القرض.

- السن لا يزيد على 65 عاماً عند نهاية القرض.