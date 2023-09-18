موهبتك في «الحفظ والصون»

فى طريق رفع الوعى وبناء جيل جديد قادر على العطاء بجانب اكتشاف المواهب من الشباب، يسير مشروع «كابيتانو مصر» بخطة مدروسة وفكر يعى المستقبل من جانب الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وفق تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية الداعم بقوة للبرنامج والمواهب الشابة، التى تمثل كافة محافظات جمهورية مصر العربية، وزين حضوره نهائى أول نسخة من مشروع «كابيتانو مصر» الموسم الماضى. الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم حالياً نموذجاً يحتذى به فى دعم أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر، ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة فى كل أرجاء الجمهورية، وهو مشروع «كابيتانو مصر»، وهو مشروع عالمى ضخم أصبح ملء السمع والبصر بفضل جهود الشركة المتحدة. وفى طريق المشروع لم تترك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شيئاً للصدفة، وبعيون ثاقبة تعودت على النجاح ومسئولين يمتلكون الخبرة والامتياز قادت سفينة أكبر خطة لاكتشاف المواهب الرياضية والارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة، لتحقيق نجاحات كبيرة للغاية، ليصل المشروع إلى كل قرى ونجوع وربوع وبيوت أم الدنيا. ولأن مصر كانت وما زالت وستظل منجماً يزخر بالمواهب الرياضية، وأفرزت الكثير من المواهب الرياضية الكبيرة، التى أسهمت فى رفع العلم المصرى فى كل المحافل الدولية، فكان لا بد أن يحظى مشروع «كابيتانو مصر» بأهمية خاصة فى ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبدالفتاح السيسى بالرياضة.