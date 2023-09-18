«المتحدة» تصنع الحدث.. جيل جديد من الموهوبين وشفافية وفرص متساوية في كل الملاعب

منذ لحظة الإعلان عن أضخم وأكبر مشروع لاكتشاف المواهب لم تدّخر الشركة المتحدة مجهوداً فى التنويه عن الحدث الكبير، من خلال خطة للترويج للمشروع ليصل إلى كل منزل فى مصر بحثاً عن المواهب الكروية، وبالفعل نجحت الخطة بامتياز، وظهر ذلك من خلال الإقبال الهائل على التسجيل للاشتراك فى البرنامج عبر الرابط الإلكترونى.

البداية كانت بتعاقد الشركة المتحدة مع نجوم الصف الأول فى كرة القدم، لعمل حملة للترويج للبطولة، أبرزهم حسام غالى وأحمد صلاح حسنى وسيد معوض وأحمد الكاس ومحمود أبوالدهب ومحمد فضل، والعديد من النجوم.

وفى الخطوة الفعلية للمشروع تمت اختيارات واختبارات شاقة فى كل محافظات مصر، كانت الشركة المتحدة هى القائد من خلال دفع استئجار الملاعب فى كل المحافظات لإقامة الاختبارات، وانتقاء مجموعة من أكفأ المدربين للإشراف على الاختيارات وانتقاء أبرز المواهب فى كرة القدم والمساهمة فى النهوض بالكرة المصرية وزيادة عدد المحترفين المصريين فى الخارج.

وفى إطار التوسع ومنح الفرصة للجميع، جاء نقل الاختبارات فى كل محافظات مصر، والذى لاقى اهتماماً ومشاهدة فاقت الحدود، من خلال بث التدريبات وإبراز المواهب والحديث مع المدربين وبعض المواهب والحديث عن طموحاتهم، وذلك من أجل رؤية موهوبى كرة القدم فى مصر، وصناعة «محمد صلاح» لغزو القارة الأوروبية باللاعبين المصريين، وصناعة منتخب يستطيع مجاراة المنتخبات الأوروبية العريقة فى مجال كرة القدم.

«ليلى»: خطوة مهمة لدعم واكتشاف المواهب

وقالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد الإعلام الأسبق، إنّ مشروع «كابيتانو مصر» خطوة مهمة للغاية لدعم واكتشاف المواهب الجديدة التى لا تجد من يقف بجانبها، موضحة أنّ الجهد المبذول لاكتشاف الموهوبين فى مصر سيعيد الزخم الإبداعى مرة أخرى، وأننا بحاجة إلى اكتشاف المواهب فى كرة القدم باستمرار.

وأكدت أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تبذل قصارى جهدها فى دعم المواهب، حتى خارج كرة القدم مثلما حدث من قبل فى برنامج الدوم لدعم المواهب الفنية، وهذا أكبر دليل على أنّ هناك جهداً كبيراً لصناعة المستقبل فى كل المجالات، سواء الفنية أو الرياضية أو العلمية، متمنية أن يكون هناك برنامج لاكتشاف العلماء قريباً.

«صبرى»: السن المقترحة ستطور الكرة المصرية

من جانبه، قال عبدالستار صبرى، نجم منتخب مصر السابق، إن البرنامج اختار سن الناشئين من الذين وُلدوا عام 2008 وما بعده، باعتبارها السن التى ستطور الرياضة المصرية، مشيراً إلى أن هذه السن تحتاج إلى تغذية سليمة وتقوية الذكاء والشخصية وتنمية الطموح.

وأكد أن المشروع لاقى إقبالاً ونجاحاً كبيراً فى النسخة الأولى، مشدداً على أن مصر مليئة بالمواهب فى كرة القدم، واللاعب المصرى يمكنه تحقيق النجاح فى أوروبا إذا توافرت له أدوات النجاح وركز فى كرة القدم فقط، ولدينا أبرز مثال فى محمد صلاح الذى أصبح بين أفضل ثلاثة لاعبين فى العالم وخلف الأرجنتينى ليونيل ميسى، والبرتغالى كريستيانو رونالدو.