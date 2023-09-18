مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في البحيرة

لقيت طفلة مصرعها، قبل قليل، إثر سقوطها من شرفة بالطابق الرابع في شارع عبدالله نزيه بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع طفلة في البحيرة

ورد إخطارا إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي جثة طفلة إثر سقوطها من أعلى شرفة منزلها بالطابق الرابع بشارع عبدالله نزيه بنطاق دائرة شرطة المركز، وتم التحفظ على الجثة وتحرير محضر.

تحديد هوية الطفلة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة طفل تدعى ميار فتحي إبراهيم حافظ، 10 سنوات، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.